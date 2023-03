Con pronóstico reservado se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos el militar Brayan Guerrero López, natural de Valledupar, por el atentado que cometió el Eln en el municipio de El Carmen, Norte de Santander.

El joven de 19 años, quien lleva diez meses prestando el servicio, está en delicado estado de salud por heridas que afectaron sus pulmones y la cabeza.

Agregó que su nieto se presentó de manera voluntaria para prestar el servicio por las aspiraciones que tiene de realizar la carrera militar.

“Él había dicho que quería quedarse en las fuerzas armadas, pero ya con este problema no creo. Este atentado es una injusticia porque si están haciendo la paz no tienen porque conspirar contra los soldados, que son unos pelaos’ que todavía no tienen mucha experiencia ni nada”, acotó Rodas.