La abuela fue entrevistada por un periodista que le preguntó por su estado, y ella respondió mientras sacudía un machete con una de sus manos.

“Bueno, pueda ser que no sea como ese político que anda por ahí, que me prometió un bastón. ¡Mire mi pierna! Y me dijo que lo esperaba en mi cumpleaños. Será para diciembre que me lo va a mandar. Como yo lo vea por aquí, lo levanto a planazos”, dijo la mujer, citada por Impacto News.

La ocurrencia de esta señora le provocó risas al periodista, las mismas que ha generado en redes sociales luego de la publicación del video.

Muchos usuarios han comentado la publicación, pero hasta el momento no se ha dicho cuál fue el político que le hizo la promesa y no la cumplió.

Esta es la publicación que ha sido compartida masivamente en redes y medios.