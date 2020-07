green

La mujer, que vive en la capital vallecaucana, superó el coronavirus en tan solo cinco días, un tiempo bastante corto para una señora de su edad.

Gil estuvo hospitalizada un par de días en la clínica Versalles de Cali luego de que se confirmara que había contraído COVID-19, pero su pronta mejoría hizo que le dieran una salida pronta a su casa. En su hogar le practicaron una segunda prueba y esta tuvo resultado negativo.

“Yo no tuve mucha lucha contra el coronavirus. Llegué un poco enferma a la clínica, pero los cuidados, las atenciones y sobre todo el aliento que me daban me ayudaron. Salí adelante. El susto fue inmenso, pero al llegar a la clínica tuve la paciencia y la noticia grande de poder salir de esta epidemia”, contó doña Nelly.

Uno de sus nietos, Juan Sebastián Quintero, contó en Twitter la buena nueva sobre la recuperación de su abuela y la noticia causó bastante emoción en esa red social. Más de 25.000 usuarios demostraron su alegría por esa situación, asumiendo la recuperación de la abuela de 91 años como un hecho que da esperanza a las personas de la tercera edad que están batallando contra el COVID-19.

La recuperación de doña Nelly se comentó tanto en redes sociales que el Deportivo Cali decidió darle enviarle un regalo a su casa, felicitarla públicamente y hasta llevar a cabo una conversación virtual entre el capitán del equipo, Juan Camilo Angulo, y ella.

La señora se había hecho viral hace dos años, cuando el equipo ‘azucarero’ la homenajeó por su cumpleaños 89 en el estadio Palmaseca. Ese día el Cali perdió, y varios usuarios de Twitter aprovecharon una imagen de doña Nelly en la cancha para realizar memes con mensajes como “Me hubiera ido mejor para la misa”, “Menos mal estaba viendo ‘Yo me llamo’” o “Mejor me hubiera quedado viendo ‘Betty, la fea”.

Ahora ella no ve la hora de que se reanude el fútbol colombiano para volver al estadio a apoyar al equipo que ama toda su familia. “Soy muy fiel al Deportivo Cali. Estoy loca esperando que se acabe esto para poder verlos otra vez jugar. Cali para mí es la vida, es la dicha. Si gana, la felicidad es inmensa, si pierde, los estamos acompañando desde nuestro corazón”, expresó doña Nelly.

Se acuerdan de ella??? Sí, es la señora hincha del #DeportivoCali que volvieron meme… Pues es mi abuela y les cuento que, a sus 91 años, superó el coronavirus. 💪💪💪 pic.twitter.com/Ct6TEneK1D — Juan Sebastián Q (@JuanSQ1) July 3, 2020