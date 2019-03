La denuncia la hizo el abogado Alarcón a través del programa de Vicky Dávila, en W Radio, y reveló chats y audios para demostrar que quienes lo contactaron lo hicieron a nombre “del fiscal General de la Nación” y desde un número que coincide con el teléfono del despacho del funcionario.

El abogado contó que sobre las 9:00 de la noche del pasado martes recibió mensajes en WhatsApp de dos personas que se identificaron como Katy Rosas Fuentes y Juan Carlos, y que aseguraron que eran abogados y que lo estaban buscando desde Nueva York.

Según los mensajes que mostró el abogado, allí le explicaron que lo iban a contactar desde la oficina central de la Fiscalía: “Lo va a llamar una persona muy cercana al círculo del gran jefe de esa entidad, el tema está relacionado con su defendido SMR…”.

Alarcón contó en la emisora que después de esos mensajes lo contactaron de nuevo para pedirle un correo, pues le hablaron de una información escandalosa que supuestamente provenía “de Bogotá”.

“Pregunta el jefe que si es del interés de su cliente una charla entre la Sra Vice y la Sra Ángela María Robledo dos días antes de conocerse la última condena de su cliente? (sic)”, dice el mensaje.

“Me dicen que saben que es clandestino, pero que debo saber lo que va a ocurrir, que les indique directamente dónde me puedo comunicar, que debe ser antes de este fin de semana que tienen preparado los enemigos de Samuel (condenado a 39 años de cárcel por el ‘carrusel de contratos’) para ser trasladado a La Picota… Me dicen: ‘Al igual que usted yo soy abogado y sé guardar la reserva de mi fuente’”, relató Alarcón en el programa.

El jurista asegura que decidió hacer público este caso para “proteger” a sus abogados, porque se ponen de por medio los nombres de dos personalidades políticas y porque se estaría “usando el teléfono (del fiscal general de la Nación) sin su consentimiento, a espaldas de él”.

Inmediatamente se hizo la denuncia, el fiscal Majer Nayi Abushihab se puso en contacto con la emisora como vocero del ente acusador, y explicó que se trata de una banda de estafadores que usa esta modalidad y a la que ya le vienen haciendo seguimiento.

“Utilizan el número que efectivamente no es la línea del despacho, porque técnicamente está comprobado que no salen de acá. No es nadie del despacho ni de la Fiscalía, o por lo menos no sale de acá […] sale la supuesta llamada con el número del despacho y las personas inmediatamente la devuelven. ¿A qué número? Ahí sí al del despacho o al PBX de la Fiscalía, y esa llamada es recibida […] cuando pedimos esa información, lo que sí vemos es que se recibió una llamada de los destinatarios que han sido objeto de esta modalidad”, dijo Nayi Abushihab en La W.

Al final de la entrevista, el fiscal se contactó con el abogado para conocer de primera mano las pruebas y denuncias, pues según dijo desde marzo del año pasado le vienen haciendo seguimiento a esta banda ya que hay más personas afectadas. No obstante, Abushihab dijo que no puede “dar detalles de la investigación”, y que hasta el momento no hay capturas por este delito.

Esta es la entrevista completa en W Radio.