La revelación que hizo la revista en la noche de este miércoles, además de salpicar al presidente Gustavo Petro, también involucra al abogado Miguel Ángel del Río, quien, según la fuente que habló con Semana, fue obligado a defender al coronel Dávila por orden del coronel Carlos Feria y el jefe de Estado.

“A él [Dávila] le dicen que en algún momento lo tendrán que llamar y que su abogado tiene que ser Miguel Ángel del Río. Esa instrucción se la dio el coronel Feria. ¿Y quién manda a Feria? Pues, por obvias razones, el presidente Petro”, dijo la persona en el medio citado.

Incluso, la persona precisó en la revista que el coronel Dávila le confesó de dónde salieron los 50 millones de pesos que el oficial le dio a Del Río, señalando que el coronel Feria le entregó al oficial fallecido 100 millones de pesos que fueron repartidos entre varias personas.

Ante la noticia, el abogado Del Río publicó varios chats de WhatsApp en los que intenta comprobar que nadie lo obligó a defender al coronel Dávila y, de paso, explica que fue el propio oficial que se contactó con el exsargento Wadith Velásquez, de su equipo de investigadores, para contarle sobre el caso.

En cuanto a los 50 millones que le entregó Dávila, el jurista indicó que el coronel Dávila le dijo al sargento Velásquez que pidió un préstamo para pagar los honorarios, pero que, tan pronto conoció la muerte del oficial, regresó los recursos.

“Nunca en mi vida he hablado con el coronel Feria. Nadie me ha dado ninguna orden para defender a nadie (quienes me conocen saben que no lo permitiría). No tengo jefes políticos y la única razón por la que me buscó el coronel era para defenderlo de la persecución de la Fiscalía”, concluyó Del Río.