La exniñera del hijo de Laura Sarabia y otra empleada fueron interceptadas ilegalmente por agentes de la Dijín, en un escándalo que hoy golpea al Gobierno Nacional. La Fiscalía investiga quién estuvo detrás de esta interceptación que fue solicitada por un patrullero investigador, según él, basándose en informaciones suministradas por un informante contra el ‘Clan del Golfo’, organización a la que relacionaron con las dos trabajadoras.

De acuerdo con el Reporte Coronell de W Radio, el analista de la sala de la Dijín que hizo las interceptaciones le pasó un extenso resumen de las líneas intervenidas a las dos empleadas al fiscal 191 local de Quibdó, Chocó, desde donde se emitió la orden de las chuzadas.

Qué encontró la Policía en chuzadas a Marelbys Meza

Dicho agente le manifestó al funcionario que en una de las comunicaciones Marelbys Meza habla con un hombre desconocido acerca de un hurto. Fue la llamada número 14 de las 15 que se interceptaron. En esa conversación la niñera habla con quien sería su pareja sentimental y la trabajadora le dice: “No me han llamado, no me han dicho nada”, según menciona la emisora.

En la misma charla, el hombre responde que “si no la han llamado todavía no la van a meter a la cárcel”. Marelbys, la niñera, le pide que “no diga eso” y él le replica que lo que se pudieran haber robado fue “poquito”, de acuerdo con la cadena radial.

El citado medio también reveló el informe que le pasó el analista de la Dijín al fiscal del caso, en el que expone las presuntas irregularidades que encontró en una de las llamadas interceptadas.

“Se ha podido evidenciar que Marelbys estaría a la espera de una información sobre lo que podría ser el hurto en aparente complicidad con una tercera persona a la que evitan mencionar, de una sustancia o elemento indeterminado, en cuantía o cantidad mínima [poquita]. Así mismo se puede apreciar que esta situación podría llevar a Marelbys a enfrentar algún tipo de pena o castigo, lo cual ella contempla como una posibilidad, ya que al parecer tendría aproximados 50 años, de la misma manera que estaría a la espera de confirmación por parte de terceros sobre un posible desplazamiento hacia un lugar indeterminado”, dice el agente.