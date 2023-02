El juez segundo municipal con funciones de control de garantías decidió enviar a prisión a José Alberto Toncel Gutiérrez, señalado de ser el presunto responsable de la muerte de la ciclista Lady Beltrán, docente de un colegio que falleció arrollada en la vía que de Valledupar conduce al municipio de San Alberto, Cesar.

(Vea: Ciclista murió luego de que conductor la chocara y huyera; pareja de fallecida pide ayuda)

Al parecer, el abogado de 47 años de edad, conducía el vehículo que atropelló a la profesora que dictaba clases en una escuela primaria de la capital del Cesar.

Luego del choque, Toncel Gutiérrez habría escapado de la escena y tras permanecer prófugo de la justicia desde el pasado 28 de enero, día en que ocurrió la tragedia, el presunto culpable fue detenido por las autoridades competentes para responder por los hechos.

Al ser aprehendido en un parqueadero de la Terminal de Transportes de la ciudad de Valledupar, el hombre se rehusó a que le colocaran las esposas. Sin embargo, los agentes de la Policía actuaron y le explicaron los motivos por los cuales debía ir con las manos atadas.

“No hay necesidad de ponerme las esposas, porque yo no me estoy negando. Que quede claro que no me están capturando, estoy dando la cara”, dijo el hombre a una cámara que lo grababa.