Con un emotivo homenaje, familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós a la ciclista Leidy Beltrán, quien murió el pasado sábado luego de que un automovil la atropellara cuando hacía deporte en la vía Valledupar-San Juan.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a Bogotá, donde reside su familia, pues ella vive en la capital del Cesar dictando clases en un colegio. Sus colegas de ciclismo la despidieron en el aeropuerto de Valledupar antes de ser trasladada a la capital de Colombia.

Durante la despedida, la pareja de la víctima clamó por justicia a las autoridades y pidió a la comunidad cesarense que ayuden a encontrar al responsable del siniestro.

“Ella y yo nos enamoramos montando bicicleta. Necesito que me ayuden a luchar, que me ayuden a pelear, que esto no se quede así, ese sujeto tiene que aparecer, por favor”, expresó su compañero sentimental.