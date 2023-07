El abogado de Day Vásquez, Alait Freja Calao dice que su clienta sigue sorprendida porque:

“Pasó de denunciante a investigada, ella fue la persona que puso en conocimiento todo esto y mañana nos revelarán cuales fueron los medios cognoscitivos que llevaron a la Fiscalía para construir inferencia razonable de autoría y participación en relación”.

Frente a la investigación por lavado de activos y violación de datos el defensor manifestó que “desconocemos las razones, solo conocemos lo que el país conoce, lo que ella reveló en su entrevista, pero no sé si la Fiscalía cuenta con medios probatorios que los hayan llevado a esa decisión y eso solo lo conoceremos mañana”.

Respecto a posible acercamiento con la Fiscalía par obtener un principio de oportunidad y convertirse en un testigo estrella en contra de su exmarido, el penalista afirmo que por el momento no se realizará pero que no se descarta si más adelante lo vayan a hacer, porque no conocemos las pruebas y la investigación en su contra.

Sobre el estado emocional de Day Vásquez, la ex de Nicolás Petro, su abogado dijo que se encontraba angustiada, para ella esto fue sorpresivo, nunca se esperó esto, ha recibido un trato digno por la Fiscalía, estuvo muy sorprendida por su repentina captura.

En cuanto a su matrimonio con el Representante a la Cámara Juan Manuel Córtes, por el momento no se podría realizar ya que ella continúa casada con Nicolás Petro, todavía no se ha divorciado, se están adelantando las negociaciones para lograr un divorcio de mutuo acuerdo.

Vásquez es procesada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Mientras que Nicolás Petro Burgos será procesado por los delitos del avado de activos y enriquecimiento ilícito.

Con el proceso de acercamiento en curso, las próximas semanas serán clave para determinar si Day Vásquez logra llegar a un acuerdo con la Fiscalía y si su colaboración resultará en beneficios para su situación legal y en un testimonio determinante para el caso.

Day Vázquez y Nicolás Petro pasaron la primera noche detenidos en los celdas del bunker de la Fiscalía ubicada al occidente de Bogotá.

