En Pasto se ha dado a conocer una nueva modalidad de robo financiero en línea, se trata del delito de portabilidad no consentida del número de celular, en el cual usan tu número de celular para acceder a las cuentas bancarias y vaciarlas.

La ciberdelincuencia es un problema que afecta a nivel global, y ningún lugar está exento de este riesgo.

(Vea también: Cómo saber si le están rastreando el celular; dan ‘tips’ para Android y iPhone)

Logran ejecutar maniobras para robar a las personas, ya sean datos o dinero digitalmente, y esto le ocurrió recientemente a un ciudadano en Pasto.

TuBarco Noticias Pasto conoció el testimonio de la víctima. El caso está siendo investigado por las autoridades para dar con el paradero de los delincuentes.

“Un día normal de trabajo, me di cuenta que mi celular estaba sin señal. No me preocupe ya que normalmente en la línea de Claro se sabe caer la señal en la ciudad”, cuenta el ciudadano víctima de robo cibernético.

El robo de líneas telefónicas no solo interrumpe los servicios de comunicación esenciales, sino que también puede exponer a los usuarios a riesgos de seguridad.

Los delincuentes pueden utilizar las líneas robadas para actividades ilegales, lo que hace que esta situación sea aún más preocupante.

“Me dirigí a Claro para conocer que había pasado con mi línea porque seguía sin señal, y me dicen que mi numero ha sido portado al operador de Tigo y que debía acudir allá”, añadió.

El ciudadano se alarmó al llegar al operador de Tigo, donde le manifiestan que seguramente está siendo víctima de delitos financieros y que debía bloquear todas las cuentas.

(Vea también: Cómo proteger sus datos personales de los ciberdelincuentes en LinkedIn)

Le robaron 35 millones, con la portabilidad de su línea de celular

El fraude por portabilidad o el secuestro de líneas telefónicas es un problema creciente que ha generado una serie de malas experiencias para muchos usuarios de servicios de telefonía.

Esta situación, además de causar frustración, pone en riesgo la seguridad de los usuarios, ya que implica que las bases de datos que contienen sus números de teléfono pueden estar expuestas.

“Cuando hago el bloqueo financiero me doy cuenta que crearon billeteras digitales, movieron plata los delincuentes. Las entidades financieras hicieron el rastreo del movimiento de las tarjetas, se dieron cuenta que están vacías y que habían llegado al tope del cupo de las tarjetas”, agregó la víctima.

Los proveedores de telefonía tienen la responsabilidad de mejorar las medidas de seguridad para prevenir el fraude por portabilidad y proteger a sus clientes.

Además, es esencial que los usuarios estén al tanto de esta amenaza y tomen precauciones adicionales, como la activación de la autenticación de dos factores en sus cuentas móviles.

El ciudadano ya interpuso la demanda en la fiscalía de Pasto, asegura que los delincuentes le robaron 35 millones.

“Me informan que he sido suplantando por hackers, y que debía denunciar en la fiscalía, ya que recurrentemente hacen este tipo de operación los delincuentes”, señaló.

La victima de hurto cibernético ya instauró la denuncia, por delito de acceso abusivo informático y de transferencia no consentida de activos.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.