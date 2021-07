La iniciativa Global Opportunity Youth Network (GOYN), que opera en Colombia a través de Fundación Corona, lanzó un análisis sobre las brechas que evidencian los resultados de las pruebas Saber 11 en Bogotá y cómo la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha afectado en estos resultados.

Uno de los hallazgos contrastantes del estudio es que la localidad de Antonio Nariño es la única en Bogotá donde los colegios oficiales obtuvieron el puntaje por encima de los privados.

Una de las conclusiones más importantes del análisis fue que los estudiantes de colegios privados que cuentan con menor acceso a herramientas tecnológicas, que les permitan continuar con sus estudios desde casa, se vieron más afectados en las pruebas Saber 11 que los estudiantes que sí tienen este tipo de recursos, situación que deja en evidencia una brecha significativa en los resultados del examen.

Estos jóvenes obtuvieron un puntaje de 58 puntos por debajo de los que sí cuentan con acceso a Internet. Por otro lado, los estudiantes de colegios oficiales que no cuentan con internet, tuvieron una diferencia de 25 puntos con respecto a los que sí tienen.

“Este resultado deja en evidencia una vulnerabilidad que muchas veces no es tan común. Hay muchos estudiantes de colegios privados que no tienen acceso a herramientas tecnológicas y esto ha afectado su desempeño. Esta es una de las muchas consecuencias que seguimos viendo por la no presencialidad en la educación. Hacemos una invitación a que la presencialidad en los colegios sea un tema prioritario y urgente para el ecosistema”, afirmó Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona.