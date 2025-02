Por: RFI

En una entrevista con el diario británico The Guardian, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski planteó la posibilidad de un intercambio territorial antes de su visita a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Está previsto que se reúna con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, está haciendo una serie de declaraciones que son motivo de preocupación en Kiev, como sus planes para una Ucrania rusa.

Por Emmanuelle Chaze, corresponsal de RFI en Kiev

Volodimir Zelenski plantea la posibilidad de un intercambio de territorios. En estas declaraciones, el presidente ucraniano repite algo que ya se ha dicho aquí muchas veces: el objetivo de Kiev es recuperar sus territorios reconocidos por la comunidad internacional. Esto significa recuperar todos o parte de los territorios ocupados ilegalmente por Rusia. Estos incluyen las regiones de Donetsk, Luhansk y Crimea, así como las partes ocupadas de Zaporiyia, Jersón y Járkov.

Hablando del intercambio, Volodimir Zelenski dejó claro que por el momento no se trataba de determinar de qué territorio se trataría. Sin embargo, para hacer posible dicho intercambio, Ucrania lleva más de seis meses a la ofensiva en la región de Kursk, ocupando parte del territorio ruso. Desde el inicio de estas operaciones el pasado mes de agosto, nunca se ha planteado que Ucrania ocupara este territorio ruso, sino que lo utilizara como moneda de cambio, además de utilizar esta ofensiva como medio para desviar parte de las tropas rusas de las regiones ucranianas de la línea del frente.

La posibilidad de un alto el fuego

Volodimir Zelenski afirma también que, por sí sola, Europa no podrá ofrecer a Ucrania suficientes garantías de seguridad en caso de alto el fuego. Esto sigue siendo una hipótesis, ya que aún no se ha decidido nada. Pero sobre la posibilidad de un alto el fuego, hay que recordar que Ucrania rechaza actualmente esta opción mientras considere que no tiene suficientes garantías de seguridad.

Para Volodimir Zelenski, si estas garantías sólo las proporcionan los europeos, no será suficiente. Cita la entrega de sistemas de defensa antiaérea Patriot como ejemplo de la importancia de la contribución estadounidense a la defensa ucraniana, con equipos cuyas prestaciones no tienen rival en el lado europeo.

El temor en Ucrania es que cualquier alto el fuego que no vaya acompañado de garantías sea simplemente una oportunidad para que Vladimir Putin reagrupe sus tropas y lance otro ataque contra Ucrania cuando considere que Rusia es capaz de hacerlo. Desde el punto de vista de Kiev, esta es la opción que debe descartarse en caso de conversaciones.

Zelenski y Vance se reúnen en Múnich

La conferencia de seguridad de Múnich está a punto de comenzar. Se espera que asistan el presidente ucraniano y el vicepresidente J.D. Vance. Este encuentro marcará un momento importante en las relaciones entre Kiev y Washington. Cuando era senador, J.D. Vance expresó a menudo su desprecio por Ucrania y su presidente. Incluso se negó a reunirse con él cuando era senador y declaró que no le importaba lo que le ocurriera a Ucrania, pasara lo que pasara allí.

Pero J.D. Vance estará en Múnich como vicepresidente de Donald Trump. Trump se ha dado cuenta de que podría ser beneficioso para sus intereses económicos y los de Estados Unidos apoyar a Ucrania, en particular explotando los escasos recursos minerales del país, sometido a la agresión rusa desde 2014. Recursos como el litio y el titanio, que Washington y Bruselas preferirían controlar antes que ver pasar a manos rusas o chinas. Por eso, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y Keith Kellogg, enviado especial de Estados Unidos en el país, visitarán Ucrania próximamente.

