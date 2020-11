El atacante, identificado como Ygor Arraudasouza, confesó que le propinó cerca de 36 puñaladas a la modelo en medio de un ataque de celos. Asimismo, aseguró que estaba drogado en el momento del crimen, informó Univisión.

De acuerdo con las investigaciones del caso, Yuni Carey fue encontrada muerta en su apartamento en el Art Plaza Tower el pasado 17 de noviembre, con varias heridas en el cuello y la cara, agregó la cadena de noticias.

Horrified to learn about the death of this beautiful soul @Yunicarey. Another member of the trans community taken away from this world too soon. When will the madness stop! #TransAwarenessWeek #TransLivesMatter #TransRightsAreHumanRights #GoneTooSoon #LGBTQ #NeverForget 🙏🏽😥 pic.twitter.com/QoIG8pRep8

— Franco Chevalier, MD #wearyourmask (@FrancoChevalier) November 18, 2020