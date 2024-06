4:21 p.m

2024-06-26T16:21:46-05:00

ID: pvscw

El presidente del vecino país reafirmó su apoyo a Luis Arce y se solidarizó con los bolivianos.

A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por @LuchoXBolivia.…

‚ÄĒ Lula (@LulaOficial) June 26, 2024