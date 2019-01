El buque, que en su momento fue el crucero más grande del mundo, regresará este sábado a Puerto Cañaveral, Florida (Estados Unidos), desde donde zarpó el pasado domingo, un día antes de lo planeado, publica Sky News.

Un total de 277 pasajeros y algunos miembros de la tripulación contrajeron el Norovirus, que puede afectar a personas de cualquier edad, y se transmite por consumo de alimentos contaminados, aguas fecales o contacto entre personas, explica el mismo medio.

Los pasajeros se quejaron de que el barco estaba en un “caos total” después de que se vieron obligados a permanecer a bordo cuando el barco llegó a Falmouth, Jamaica, publica Sky News.

Owen Torres, un portavoz de Royal Caribbean, dijo: “Creemos que lo correcto es hacer que todos regresen a casa antes de que los huéspedes se preocupen por su salud“, cita Sky.

Antes de partir nuevamente, ‘Oasis Of The Seas’, donde viajan alrededor de 6.000 pasajeros y 2.000 tripulantes, será completamente limpiado y saneado; y a todos se les reembolsará el costo del pasaje, prometió la empresa que opera el crucero, detalla ese medio.

Elizabeth Schellberg escribió en Twitter: “Hoy es mi cumpleaños y estábamos muy emocionados de ir a disfrutar de Jamaica. Por supuesto, todos nosotros estamos atrapados en el barco ya que algunas personas tienen el norovirus“.

Today is my bday and we were so excited to go and enjoy Jamaica. Of course all of us are now stuck on the boat since some ppl have the norovirus. #ffsdontcruiseifyouaresick @RoyalCaribbean

— Elizabeth Schellberg (@lizinsc79) January 9, 2019