El vuelo comercial llevado a cabo por la empresa del multimillonario Richard Branson, y el primero con turistas a bordo, aterrizó sin dificultades este jueves en el desierto de Nuevo México (EE. UU.) luego de volar unos 20 minutos, informó la compañía.

Con tres turistas y tres tripulantes a bordo, Virgin Galactic lanzó el Galactic 02 y registró cada momento en un video grabado por una cámara ubicada en el interior de la nave.

Welcome back to Earth, #Galactic02! Our pilots, crew and spaceship have landed smoothly at Spaceport America, New Mexico. pic.twitter.com/rzV1iyvmBA

— Virgin Galactic (@virgingalactic) August 10, 2023