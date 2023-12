Un artículo aparecido en la publicación anglófona The New Arab precisa que un periodista de ese medio, el corresponsal Diaa Al-Kahlout, hace parte de las “decenas de habitantes de Gaza detenidos por el ejército israelí en Gaza y (que) fueron forzados a desvestirse”.

Los palestinos detenidos fueron “revisados y humillados antes de ser trasladados a un lugar desconocido”, según testigos presenciales, agregó el sitio.

Ramy Abdu, presidente del Observatorio euro-mediterráneo de los derechos humanos, una ONG con sede en Ginebra, también afirmó por X que reconoció al periodista, así como al director de una escuela y un empleado de la ONU.

En videos y fotos difundidas el jueves por la noche a una hora de gran escucha, que se convirtieron virales en las redes sociales, se ven hombres alineados, de rodillas, cabizbajos, en prendas menores en el centro de una ciudad.

Footage circulated by Israeli media shows Israel’s military kidnapping Palestinians from Gaza and stripping them naked. pic.twitter.com/1oQn2g1qBj

— Quds News Network (@QudsNen) December 7, 2023