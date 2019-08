“Tenemos entre 15 y 20 víctimas, no sabemos la cantidad de muertes”, dijo el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, a Fox News.

Por su parte, el presidente Donald Trump escribió en Twitter que los primeros reportes no son alentadores ya que hay “muchas” personas asesinadas.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019