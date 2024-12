Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió este martes el pequeño país insular de Vanuatu, en el Pacífico, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Esta situación no solo causó estragos en la región, sino también, desencadenó un aviso de posible tsunami en la zona.

El temblor se registró a 43 kilómetros de profundidad a una distancia de 30 kilómetros de la costa de la capital de Vanuatu, Port Vila, según explicó el USGS, que inicialmente midió el sismo en una magnitud 7,4.

Las olas pueden alcanzar alturas de un metro en algunas zonas de la costa de Vanuatu, añadió la entidad, según AFP.

Este centro también prevé olas de 30 centímetros en otras naciones de la zona como Fiyi, Kiribati, Islas Salomón, Tuvalu y en el territorio francés de ultramar Nueva Caledonia.

A través de redes sociales se difundieron varios sobre el temblor. En el material fílmico quedó en evidencia la destrucción de varias estructuras tanto públicas, como privadas.

