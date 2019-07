De acuerdo con las primeras informaciones, la explosión se habría generado por una fuga de gas.

Bomberos y autoridades buscan a personas debajo de los escombros que dejó esta fuerte detonación.

La explosión ocurrió cerca del gimnasio LA Fitness, ubicado dentro del centro comercial, y las imágenes recogidas por el canal Local10 muestran la estructura seriamente dañada y con vidrios rotos o arrancados de la edificación, así como escombros desperdigados por el estacionamiento.

Las calles fueron cerradas al tráfico de vehículos por la Policía de Plantation, que mantiene acordonada la zona.

“Todas las tiendas y negocios en el área de Fountains Plaza y de Plantation Marketplace Plaza cerca de LA Fitness permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, hasta que el personal de bomberos pueda determinar que es seguro regresar”, informa la dependencia policial en su cuenta de Twitter.

#ENTÉRATE Bomberos dicen que explosión de gas en centro comercial de #Florida deja numerosos heridos. El hecho ocurrió en The Fountains Shopping Center in Plantation. Video via @AlfidioValera pic.twitter.com/EPWElPQZuG

@lookner Watch broadcast: LIVE |Authorities in Plantation, Florida are responding to a large gas explosion at a sho… https://t.co/zZXx1yqMZ9

— DKVNY (@DKVNY) July 6, 2019