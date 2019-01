Una testigo citada por el Diario de la Juventud de Pekín aseguró haber escuchado una veintena de explosiones en torno a las 3:20 p.m. (hora local) cerca del centro comercial Wanda Plaza.

“Ha debido de haber más de veinte explosiones. El centro comercial pidió a la gente por megafonía que saliera inmediatamente y corrimos para salvar nuestras vidas“, aseguró la mujer, apellidada Zhang y que se encontraba comiendo en uno de los restaurantes del lugar.

La testigo indicó que vio chispas a su alrededor mientras salía corriendo.

Por su parte, el diario oficial China Daily precisó que las explosiones se produjeron en un edificio residencial de lujo de 30 pisos dentro del propio Wanda Plaza.

El artículo continúa abajo

Videos de testigos publicados en redes sociales muestran fuertes detonaciones seguidas de columnas de humo que se registran cada pocos segundos en el exterior del citado edificio.

También se observa una explosión en uno de los pisos superiores del rascacielos, del que sale igualmente una nube de humo.

En su cuenta de Weibo -el Twitter chino-, las autoridades locales señalaron que la serie de explosiones comenzó con el estallido de un coche en uno de los sótanos.

#BREAKING An explosion hit the 30th floor of a high-rise building in China's northeastern Changchun, capital city of Jilin Province, killed one people Friday afternoon. The cause of the blast is still under investigation. The blast has sent pedestrians fleeing the scene. pic.twitter.com/pUdpPpv2cS

— Henry Yin Hang (@HenryYinCNA) January 25, 2019