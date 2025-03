Al menos 59 personas murieron en un incendio que arrasó el sábado una discoteca de Macedonia del Norte durante un concierto de hip-hop.

“Hay 59 personas fallecidas de las cuales 35 están identificadas“, dijo el ministro del Interior, Pance Toskovski, en la ciudad de Kocani, donde ocurrió el suceso, e indicó que se han emitido órdenes de arresto contra cuatro personas.

(Vea también: “Momento de prueba”: papa Francisco y el mensaje de Ángelus sobre su estado de salud)

La mayoría de víctimas son jóvenes que asistían a un concierto de DNK, un grupo de hip-hop muy popular en el país, en la discoteca Pulse en Kocani, a cien kilómetros de la capital, Skopie.

“Intentaron resucitar a la gente en el lugar. Los bomberos y la ambulancia llegaron a tiempo, pero no fue suficiente”, dijo frente a un hospital de la capital una joven que asistió al concierto, en declaraciones a los medios locales.

Y añadió: “Hubo una estampida a la salida. Estoy esperando a un amigo, tiene quemaduras en la mano. Al principio no creímos que hubiera un incendio, luego hubo un pánico enorme y una estampida a la salida del club”.

En redes sociales, algunos medios internacionales compartieron videos que grabaron asistentes al evento durante el incendio.

Las víctimas cuyos cuerpos llegaron al hospital de Kocani tenían entre 14 y 25 años, dijo la directora del hospital, Kristina Serafimovska, a un medio de local.

Entre los heridos, “han llegado 70 pacientes que presentaban quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono”, agregó.

Uno de los miembros del grupo DNK, Vladimir Blazev, sufrió quemaduras en la cara y recibió asistencia respiratoria el domingo, dijo su hermana a los medios locales.

Lee También

“Según nuestra información inicial, el incendio comenzó como resultado de chispas de dispositivos pirotécnicos utilizados en el concierto“, dijo el ministro del Interior, Pance Toskovski, desde la comisaría de policía de Kocani.

“Lo más probable es que las chispas llegaran al techo hecho de un material fácilmente inflamable, y luego, en muy poco tiempo, el fuego se extendió por toda la discoteca y se formó un humo espeso“, agregó.

En videos publicados en las redes sociales antes del incendio se ven una especie de fuegos artificiales de interior que se utilizan durante los conciertos.

El concierto de DNK comenzó a medianoche y el incendio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire

A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.

The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025