Durante una conferencia de prensa en la Base Militar Conjunta Andrews en Maryland, el presidente Donald Trump fue sorprendido al ser golpeado en el rostro con un micrófono. El incidente ocurrió el viernes 14 de marzo, justo después de que diera un discurso en el Departamento de Justicia en Washington D. C.

En el video viral, se observa a Trump respondiendo a las preguntas de los reporteros cuando, inesperadamente, un micrófono de pértiga, cubierto por un parabrisas o ‘gato muerto’, se asoma y lo golpea en la boca.

Trump reaccionó inclinando la cabeza hacia atrás y mirando fijamente a la persona que sostenía el micrófono fuera de cámara. “Lo siento mucho”, se escucha decir a la mujer, antes de que Trump levante las cejas sin dar respuesta verbal.

De acuerdo con la Revista People, una foto de la conferencia de prensa, tomada desde otro ángulo y compartida en X, muestra a tres miembros de la prensa, cada uno sosteniendo un micrófono en dirección a Trump. Entre ellos está la mujer que, se cree, chocó con Trump, quien estaba directamente frente a él, vestida con un abrigo beige y audífonos.

