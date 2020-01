El sismo ocurrió sobre las 6:00 p.m. (hora local) y el epicentro se halló cerca de la localidad de Sivrice, de unos 10.000 habitantes, en la provincia de Elazig, según la agencia de noticias estatal turca Anadolu.

En un primer momento, el ministro del Interior de Turquía Süleyman Soylu dijo que solo habían encontrado dos personas heridas, pero luego, tras una revisión exhaustiva en los lugares más afectados, encontraron 4 personas muertas.

Soylu señaló que hay más heridos, sin especificar cuántos, y que los equipos de rescate están trabajando para salvarlos.

En las primeras imágenes que circulan en los medios turcos y las redes sociales se observan daños en viviendas y vehículos de la provincia de Elazig, y escenas de pánico con personas que corren a la calle para ponerse a salvo.

En otras imágenes se ve un edificio parcialmente derruido y bomberos desplegados en el lugar. La noche cerrada en Turquía dificulta también las operaciones y la valoración de los daños.

El terremoto cortó parcialmente las conexiones de Internet en esa provincia del sureste.

El epicentro se encuentra a unos 6,75 kilómetros de la superficie. Aunque inicialmente se le adjudico una magnitud de 6,8, el centro sismográfico de Turquía rebajó la potencia del sismo a 6,5.

Turkish interior minister has confirmed 4 people have died after eartquake hit #Elazig. “Dozens of buildings collapsed,” according to unconfirmed reports. #Turkey pic.twitter.com/G9TQp6gOsa

— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020