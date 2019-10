El herido fue atendido en el lugar, y luego conducido a un hospital, donde otras 15 personas eran atendidas por heridas. Una de ellas está en estado grave, dijo una portavoz del hospital, pero no precisó si se trataba del manifestante herido por bala.

Hong Kong, región del sur de China, vive desde junio su crisis política más grave desde su retrocesión a Pekín, en 1997. En los últimos cuatro meses la excolonia es escenario de manifestaciones casi diarias para exigir reformas democráticas y denunciar la creciente injerencia de Pekín.

Los manifestantes denuncian además la violación, según ellos, del principio de “Un país, dos sistemas”, que les otorga libertades no conocidas en el resto del país y que se acordó en el momento de la devolución hace 22 años a China de esta excolonia británica.

Este martes, mientras China festejó por todo lo alto el 70 aniversario de la creación de la República Popular, proclamada por los comunistas en 1949, el movimiento prodemocracia convocó en Hong Kong nuevas manifestaciones para expresar su rechazo al régimen chino.

Los manifestantes hongkoneses se dirigieron hacia la oficina de representación de China en Hong Kong, que es habitualmente un objetivo señalado de las protestas.

Allí, lanzaron huevos contra un retrato del presidente chino Xi Jinping y arrancaron carteles que celebraban el 70 aniversario del régimen comunista.

Tras los violentos enfrentamientos del domingo, las autoridades estuvieron alertas desde primera hora del día para evitar que los manifestantes perturben las celebraciones, con registros a los transeúntes y una decena de estaciones de metro cerradas.

A pesar de la prohibición de manifestarse de las autoridades y de las advertencias a la población para evitar “reuniones ilegales”, los manifestantes se congregaron en Causeway Bay.

Este barrio comercial se ha convertido en escenario de enfrentamientos entre la policía antidisturbios y grupos de manifestantes radicales. Frente a los numerosos centros comerciales y tiendas cerradas, los manifestantes gritaban: “Apoyemos a Hong Kong, luchemos por la libertad”.

También hubo manifestaciones más reducidas en el barrio de Wanchai y frente al consulado británico, así como en las zonas de Sha Tin y Tsuen Wan.

How was shooting live round at zero distance necessary? Hong Kong Police is simply attempting to murder protestors even if there’s not a life threatening situation. #tiananmen2019 #HKPoliceTerrorism pic.twitter.com/CWU1j1D1HZ

— Cas_Dean (@Richie_SHJC) October 1, 2019