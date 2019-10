La China comunista comenzó este martes primero de octubre unas colosales celebraciones por su aniversario, que Hong Kong marcó con una jornada de protestas multitudinarias que se saldaron por ahora con un manifestante herido de bala en el pecho.

A continuación, Xi, el mandatario con más poder en China desde Mao, comenzó a pasar revista a las tropas a bordo de un vehículo descapotable.

Unos 15.000 soldados, cientos de tanques, misiles y aviones de combate desfilaron por la Avenida de la Paz Eterna bajo la mirada de Xi y de otros dirigentes del partido desde una tribuna en la plaza de Tiananmen.

El evento, bajo fuertes medidas de seguridad, comenzó con el disparo simbólico de 70 cañonazos y el izado de la bandera nacional.

El objetivo es celebrar el camino recorrido por China desde que era un país devastado por la guerra y la pobreza hasta convertirse en la segunda mayor economía del país.

El Ejército Popular de Liberación mostró sus nuevas armas, entre ellas el DF-41, un misil balístico intercontinental con capacidad nuclear y un rango suficiente como para alcanzar cualquier punto de Estados Unidos; y el DF-17, un lanzador de planeadores hipersónicos.

Varios helicópteros volaron sobre la ciudad formando el número 70. También hizo su primera aparición un dron de reconocimiento de gran velocidad y gran altitud, según la agencia Xinhua.

China presentó asimismo este martes una nueva versión de su estratégico bombardero, el H6-N, que sería capaz de transportar armas atómicas a distancias mayores que sus predecesores.

Otro armamento destacado en el desfile fue el misil balístico mar-tierra JL-2 (‘ola gigante-2’), cargado en submarino y que podría alcanzar Alaska y el oeste de Estados Unidos.

La otra ‘estrella” del desfile fue el misil DF-17, que puede, una vez alcanzada la altura necesaria, soltar un planeador hipersónico, un arma en forma de nariz de cazabombardero, capaz de volar a 7.000 km/h, es decir, 5 veces la velocidad del sonido.

El servicio de investigación del Congreso estadounidense expresó, a mediados de septiembre en un informe, su preocupación por el hecho de que Estados Unidos sufra un retraso ante China en lo referente a estos planeadores hipersónicos.

No obstante el despliegue, China aún se encuentra retrasada en cuestión de armamento con EE. UU., pero espera igualarlo en la década de 2040.

Actos enfrentados en Hong Kong

Pero frente a las conmemoraciones, hay toda una serie de retos que ponen a prueba la capacidad de Xi para mantener la estabilidad económica y política, tanto dentro como fuera del país.

“El partido espera que este acontecimiento refuerce su legitimidad y recabe apoyos, en un momento de desafíos internos y externos”, dijo Adam Ni, investigador para China de la universidad Macquarie de Sídney.

El mayor quebradero de cabeza es Hong Kong, donde los manifestantes prodemocracia volvieron a salir a las calles en un intento de quitarle el protagonismo a Pekín, denunciando lo que consideran una merma de sus libertades especiales.

En la excolonia británica volvieron a vivirse momentos de gran tensión y de violencia entre policía y manifestantes, con uno de ellos herido de bala en el pecho por el disparo de un policía, indicó una fuente policial.

Por toda la ciudad semiautónoma se desplegaron agentes y se intensificaron los controles. Más de una decena de estaciones de metro se cerraron y los agentes realizaron detenciones y registros en las calles y el transporte público.

La excolonia británica está sumida desde hace meses en su peor crisis política desde su retrocesión a China, en 1997. Las manifestaciones derivaron en ocasiones en cruces de gases lacrimógenos y cocteles molotov entre policía y manifestantes radicales.

Este video muestra la magnitud del desfile:

