El desastre tuvo lugar el domingo por la mañana en el distrito de Chamoli, en el estado de Uttarakhand en la cordillera del Himalaya, cuando el rompimiento del glaciar desencadenó la avalancha de agua y lodo que siguió el curso de los cauces de varios ríos, obligando a la evacuación de emergencia de miles de personas.

Hasta el momento un total de 15 personas han sido rescatadas y “se han recuperado 14 cuerpos de diferentes lugares”, anunció en la madrugada del lunes la Policía de Chamoli en su cuenta oficial de Twitter, donde también compartió un video con el emotivo momento en que uno de los damnificados es rescatado.

Gran parte de las labores de rescate se están centrando en la búsqueda de los trabajadores de 2 centrales hidroeléctricas en construcción afectadas por la avalancha, donde en un principio se estimó que podía haber unos 150 trabajadores que siguen desaparecidos.

Sin detener el trabajo durante la noche del domingo, los equipos desplazados están tratando de rescatar con vida a la treintena de trabajadores atrapados en un túnel en construcción cerca de una de las centrales hidroeléctricas, después del rescate exitoso el domingo por la tarde de otros 12 trabajadores en otro túnel.

All efforts underway by @NDRFHQ and other agencies to rescue and recover victims#flashfloods #Uttarakhand @PIB_India @airnewsalerts pic.twitter.com/FDLPCifVb0

— DD News (@DDNewslive) February 8, 2021