Según el Departamento de Policía de Nueva York, el suceso tuvo lugar a la altura del número 787 de la séptima avenida, lo que provocó un incendio que ya ha sido extinguido. En el hecho una persona murió, informaron los bomberos de Nueva York.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo a periodistas en el lugar del accidente que la víctima estaba dentro del helicóptero.

El diario New York Times informó que se trata del piloto, única persona a bordo.

“Nadie dentro del edificio fue herido”, dijo Cuomo.

Los bomberos informaron inicialmente que “un helicóptero se estrelló contra un rascacielos”.

La policía precisó en su cuenta Twitter que el helicóptero hizo un aterrizaje brutal en medio de la lluvia torrencial y la neblina en el techo del edificio de 54 pisos —donde está ubicada la sede del banco francés BNP Paribas—. La nave se incendió, y el fuego fue extinguido luego por los bomberos.

El edificio, en el número 787 de la Séptima avenida, y la zona fueron evacuados, constató un periodista de la AFP en el lugar.

Cuomo dijo que no hay señales de que se trate de un atentado terrorista.

La Séptima Avenida fue cerrada al tráfico en la zona del accidente, que ocurrió a aproximadamente las 14:00 local.

Estos son los dos videos:

DEVELOPING: helicopter crashed into a building in Midtown Manhattan at 51st and 7th. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash (via @ThingsWendySees) pic.twitter.com/zCowdKvKuL

— Cooper Lawrence (@CooperLawrence) 10 de junio de 2019