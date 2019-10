Según informó este jueves el Ministerio español del Interior, la mayor parte de las detenciones (12) se efectuaron en Barcelona, que vivió otra noche de barricadas con hogueras, automóviles y contendedores quemados y cientos de extremistas que apedreaban a los policías y les arrojaban ácido y cócteles molotov.

Otros 11 radicales fueron arrestados en Lérida, 5 en Tarragona y 3 en Gerona. En los enfrentamientos, 46 agentes del orden resultaron heridos, tanto de las fuerzas catalanas de seguridad como de la Policía española.

También Barcelona fue la ciudad con más heridos en las protestas, 57, según los servicios de emergencia. Ocho calles del centro urbano siguen cerradas a causa de los grandes destrozos.

Al igual que en días anteriores, los cortes de carreteras continúan en Cataluña, con el tráfico interrumpido en la autopista AP-2 en la provincia de Tarragona debido a una quema de neumáticos en la calzada.

También permanece cortada en Tarragona la AP-7 por el mismo motivo, lo que causó la colisión de varios vehículos con los obstáculos.

Por esta autopista discurre también una de las marchas ciudadanas que se dirigen a Barcelona desde varios lugares de la región para manifestarse el viernes, cuando está convocada una huelga general en toda Cataluña.

Además, grupos de independentistas cortaron una vía férrea en las proximidades de Barcelona, aunque la circulación de trenes ya se reanudó, aunque con retrasos.

No, señora Calvo: lo que está pasando en Barcelona no es “razonable” ni normal. Los catalanes no podemos vivir en una tierra donde los violentos imponen su ley. Sánchez tiene que actuar inmediatamente para protegernos no sólo de los radicales sino del Govern que les alienta. pic.twitter.com/c2DwNm6zA6

— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) October 15, 2019