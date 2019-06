Hay que recordar que durante la visita de Trump al palacio de Windsor, en julio del 2018, el mandatario caminó más rápido que la reina en una revista a la guardia, además de que la hizo esperar durante 10 minutos y no se inclinó al saludarla, entre otros irrespetos a la tradición real.

En esta ocasión, como lo muestra este video del diario británico Express, el presidente Trump toca la espalda de la reina Isabel II de Inglaterra durante un banquete real en el palacio de Buckingham.

Pese a los comentarios que genera la actitud sobradora de Donald Trump, al punto de romper los protocolos continuamente, la revista Newsweek explica que ser un poco laxo en ese sentido “no es el fin del mundo”, pues lo mismo le sucedió a la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, quien habría abrazado a la reina durante una visita en el 2016.

Eso se dice de Michelle Obama, pese a que ella misma dijo, citada por Newsweek:

“Yo tenía todo este tema del protocolo zumbando en mi cabeza y me decía a mí misma que no fuera a tropezarme al bajar las escaleras y, sobre todo, que hiciera lo que hiciera, no fuera a tocar a nadie”.