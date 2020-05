El temblor se produjo poco antes de las 08H00 de este lunes (3 de la tarde del domingo en Colombia) a una profundidad de 52 kilómetros frente a la ciudad de Levin, que se halla a unos 90 kilómetros al norte de Wellington.

Según el servicio neozelandés de vigilancia sísmica GeoNet, hubo unas 40 réplicas. Los socorristas y la policía no tienen constancia de víctimas o daños materiales. No ha habido alertas de tsunami.

La sacudida se sintió en Wellington, donde la jefa del gobierno estaba siendo entrevistada en directo en un programa matinal desde un edificio del parlamento diseñado para absorber las fuerzas sísmicas, balanceándose ligeramente sobre sus cimientos.

“Tenemos un terremoto aquí”, dijo la primera ministra al presentador del programa con sede en Auckland, mucho más al norte de la isla, mientras echaba un vistazo a su alrededor.

Después, con una sonrisa, recuperó el aplomo y siguió con la entrevista, de acuerdo con un video difundido por varios medios de comunicación internacionales, entre ellos la cadena estadounidense ABC, en Twitter.

“We’re just having a bit of an earthquake here”: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when a quake struck during a live TV interview. https://t.co/tKLFX9Kn5a pic.twitter.com/n97xbTGaRu

— ABC News (@ABC) May 25, 2020