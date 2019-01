El director del centro médico en Gdansk informó que las lesiones causadas por el cuchillo han provocado “importantes daños cardíacos, heridas en el diafragma y en la cavidad abdominal“.

La actuación inmediata de los servicios médicos presentes en el acto fue fundamental para mantener con vida al alcalde.

El agresor es un hombre de 27 años, exconvicto por robo en entidades bancarias de esta localidad, que después de apuñalar a Adamowicz tomó un micrófono y aseguró que con su ataque quería vengarse por haber sido “injustamente encarcelado y torturado”.

El asaltante fue detenido inmediatamente y, en estos momentos, el viceministro del Interior de Polonia, Pawel Szefernaker, se dirige a Gdansk para supervisar las diligencias policiales.

Adamowicz, de 53 años, es miembro del principal partido de la oposición en Polonia, la fuerza liberal de centro-derecha Plataforma Ciudadana, y alcalde de Gdansk desde 1998.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, se sumó en las últimas horas al estupor de la sociedad polaca ante este intento de asesinato, y expresó su pesar a través de su cuenta de la red social Twitter, donde ha pedido a sus compatriotas que tengan a Adamowicz en sus oraciones.

Many are telling Pawel #Adamowicz, Poland's mayor of #Gdańsk, to "hold on" after being stabbed on stage in a charity event #PawełTrzymajSię pic.twitter.com/3RQCDWfiiN

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 14, 2019