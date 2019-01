No obstante, minutos después de que la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, denunciara la situación en la cuenta de Twitter de él, el Servicio de inteligencia lo dejó en libertad, según La Patilla.

“El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) liberó al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras detenerlo en la autopista Caracas –La Guaira”, escribió el medio.

Por su parte, la mujer del presidente del Parlamento había escrito en el trino que desconocía el paradero de su esposo.

La esposa de Guaidó también apareció en un audio, que publicó La Patilla, relatando cómo había sido la detención de su marido.

“Íbamos bajando hacia el cabildo abierto en La Guaria […] y nos interceptaron dos camionetas del Sebin con funcionarios completamente armados, con armas largas, y encapuchados. Abrieron la camioneta y lo obligaron a bajarse de la camioneta”, dijo, y continuó:

“Nos dijeron que debían llevárselo detenido inmediatamente. Nos mostraron las esposas, forcejearon conmigo y me quitaron su teléfono celular. Me obligaron a montarme en la camioneta y me dijeron que teníamos que arrancar después”.