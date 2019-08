De acuerdo con el diario The New York Post, Hamil le dijo al policía que estaba en desacuerdo con que le impusiera una infracción de 80 dólares porque llevaba dañada una luz trasera (stop). Quiso escaparse y además agredió al uniformado, lo que generó la reacción del hombre.

La secuencia quedó grabada gracias a la cámara corporal (obligatoria) del policía, en donde se ve la rebeldía de la mujer, que en dos momentos le lanzó patadas.

Cuando se negó a firmar el comparendo, el oficial le pidió que se bajara del carro porque iba a ser arrestada. Por ello, subió su ventana y aprovechó que este estaba a unos metros de su camioneta policial y emprendió la huida.

Pero metros más adelante la alcanzó y tuvo que someterla debido al constante irrespeto a la autoridad. Cuando la tenía en el piso, la estadounidense comenzó a lanzarle (de nuevo) patadas, por eso el policía decidió acabar la situación disparándole con la pistola ‘taser’.

Hamil, que fue imputada por los delitos de agresión grave contra un oficial de policía y de un delito menor por resistirse al arresto, explicó que pateó al uniformado porque es una “chica de campo y no me gusta que me tiren al suelo”, cita el rotativo neoyorquino.

A continuación, todo el video de la situación: