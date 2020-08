“Hay una generación en#Venezuela que nunca ha comido manzanas. Es la de estos niños, que ha crecido con la crisis económica y con la escasez. Las manzanas, hace años, se comían como cualquier otra fruta en el país caribeño, pero ahora son impagables para la mayoría”, escribió Yáñez en su Twitter junto al video donde muestra que varios niños a su alrededor están comiendo la fruta.

La periodista española agregó que el video lo grabó en “pleno Caracas” y que eso demuestra la “realidad” que vive Venezuela, donde hay “pobreza, falta de recursos, servicios que no funcionan, pérdida en educación y sanidad”.

