De acuerdo con la compañía aérea, la mujer viajaba en el vuelo 1954, que partió desde San Juan (Puerto Rico) con destino a Fort Lauderdale (sur de Florida), cuando entró en trabajo de parto y debió ser atendida por la tripulación y médicos que se hallaban a bordo.

En un comunicado, JetBlue agradeció a la tripulación y a los doctores a bordo por su “rápida respuesta bajo presión” que permitieron en la noche de este viernes recibir a “nuestro cliente más joven a la fecha”.

Tanto el bebé, un niño, como la madre se encuentran en buen estado, agregó la aerolínea, que les deseó “lo mejor”.

El canal local NBC6 difundió un breve video tomado por un pasajero desde la parte trasera del avión y en el que se ve a la tripulación atendiendo a la mujer en pleno vuelo, que duró 2 horas y 50 minutos.

Un trabajador de JetBlue, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter fotos que muestran a personal de la compañía cargando al bebé, así como a bomberos transportando presuntamente a la madre en una camilla, a la que se le colocaron globos.

Una vez aterrizada la nave en el aeropuerto de Fort Lauderdale, casi a la medianoche del viernes, personal médico de la aerolínea subió a la nave para revisar a la pasajera y al recién nacido.

Según señaló en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la aerolínea estudia cambiar el nombre de la nave a uno no revelado, con la “aprobación de la madre”, tras el nacimiento, el primero que ocurre a bordo de un avión de JetBlue.

Giving storks a day off. With mom’s okay, we’d like to rename “Born To Be Blue” after our newest baby blue and our youngest customer ever. More baby shower gifts to come! #AirBorn https://t.co/h7tQRY0lwn

— JetBlue Airways (@JetBlue) February 16, 2019