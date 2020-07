green

De acuerdo con The Detroit News, el suceso aconteció en el parqueadero de la cadena de comida rápida Chipotle, donde la mujer blanca, la cual no fue identificada con su nombre, primero tuvo un altercado con la adolescente afro.

“Antes de que pudiera entrar a Chipotle, esta mujer estaba saliendo y yo me moví para pudiera salir. Ella me golpeó y le dije: ‘Disculpe’. Luego (la mujer blanca) comenzó a insultarme y decir cosas como que estaba invadiendo su espacio personal”, relató la joven, identificada como Makayla Green, a ese medio.

Makayla llamó a su madre, quien estaba dentro de su carro en el estacionamiento junto a sus otras 2 hijas, para contarle que estaba asustada con la situación, por lo que Hill fue a ver qué pasaba.

Cuando llegó a la puerta del Chipotle, se encontró con que la mujer blanca estaba gritando a su hija, por lo que empezó una discusión entre las adultas.

This happened today in Auburn Hills,MI

Another Karen .. pic.twitter.com/lWksZwXITD — 🦋Makay (@makaysmith10) July 2, 2020

Minutos después de un cruce de palabras e insultos, la mujer blanca se subió a una camioneta, donde la esperaba un hombre, y dijo: “No se puede salir y simplemente decir que los blancos son racistas … Los blancos no son racistas … Me preocupo por ti y lo siento si tuviste un incidente que ha hecho que alguien te haga sentir así. Nadie es racista”, detalla el rotativo estadounidense.

En ese momento, el hombre que manejaba prendió la camioneta y empezó a dar reversa para irse del restaurante, sin embargo lo hizo en dirección adonde estaban Takelia Hill y su hija. La mujer negra, por miedo a que las atropellaran, golpeó con su mano el vidrio trasero del vehículo y eso fue lo que desató la furia de la acusada de racismo.

Desde ese momento Hill comenzó a grabar todo con su celular, pues la mujer se bajó de la camioneta con una pistola automática y la empezó a amenazar y a gritar con groserías.

Fueron varios segundos de pánico donde la mujer blanca estuvo a punto de dispararles a las afroestadounidenses por esa discusión. El video de la situación fue publicado a las 7:46 de la noche de este miércoles y ya superó las 8 millones de reproducciones y los 87.000 comentarios, donde la mayoría está conmocionada por este nuevo caso de racismo en EE. UU.

Según The Detroit News, luego de que la mujer volvió a la camioneta y se fue del lugar, la policía logró capturarla y quitarle el arma de fuego. Sin embargo, no la retuvieron por mucho tiempo con el argumento de que se estaba defendiendo porque Takelia Hill golpeó el vidrio del auto con su mano.