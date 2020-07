green

Así lo resume un columnista de The New York Times, y no cualquier autor: nada menos que el nobel de economía en 2008, Paul Krugman, por su trabajo a la Nueva Teoría del Comercio y la Nueva Geografía Económica.

El economista de corte izquierdista, profesor de la Universidad de Princeton, no dejó pasar la ocasión e hizo un recuento de las incongruencias que Trump ha dicho en cuanto al COVID-19, y lo compara con las mentiras oficiales que se dijeron en cuanto a la intervención militar estadounidense en Afganistán.

Estas son algunas de las observaciones del autor, que reseñan mentiras, tal cual, o simplemente exclamaciones ridículas por parte del hombre más poderoso del planeta.

Tenemos (el coronavirus) bajo control. Desaparecerá, como un milagro. Lo peor que puede suceder es que se vuelva estacional, como la gripa (eso lo dijo en febrero y lo repitió el primero de julio, según el diario español 20 Minutos). Estamos preparados; estamos haciendo un gran trabajo. Yo sabía que era una pandemia antes de que la declararan como tal. Creo que llegaremos a un máximo de 60.000 infectados, 40.000 menos de lo que originalmente estimábamos (hoy, el número de infectados en EE. UU. es de 2.686.587 y el de fallecidos es de 128.062, según cifras de la Universidad Johns Hopkins). La hidrocloroquinona va a cambiar el panorama mundial. Si el desinfectante acaba con el virus en un segundo, ¿por qué no tomarlo o inyectarlo? Me encantaría abrir la economía en Semana Santa. Uno no puede pretender cerrar Estados Unidos, de lejos la economía más poderosa y exitosa del planeta. Mis detractores usan el coronavirus como arma contra mí, pero no es nada más que una gripa. No hay razón para cerrar ningún estado, no mientras Trump sea presidente. Quien quiera un test, que se lo haga. Los tests son hermosos. No me hago responsable de las pruebas mal hechas. Hemos hecho más tests que todos los demás países juntos. Los casos en EE. UU. siguen creciendo porque hacemos más tests que ningún otro. (Continuación…) Cuando se hacen tantos tests, se encuentran más casos, así que le dije a mi gente: “Ralenticen los tests, por favor”. Ante pregunta de un periodista: “¿Puede retirarse la mascarilla, que no le oigo?”. Los tapabocas son un arma de doble filo, pues la gente las toca con los dedos, los dejan sobre la mesa y se los vuelven a poner. Es su decisión usar tapabocas (refiriéndose a su rival Joe Biden), es una decisión personal. Los casos se han estado estabilizando durante las últimas dos semanas; pasamos de 30.000 casos diarios en abril y 25.000 en mayo, a solo 20.000 en junio (el primero de julio registró a 52.898 casos). No vendrá una segunda ola del coronavirus; serán solo casos aislados. Y uno que el columnista omitió: “Tener tantos contagios de coronavirus para mí es una medalla de honor”.

Para finalizar, Krugman rescata la advertencia del asesor científico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ante el senado de su país, y que constituye la única verdad de su listado: “Si las cosas siguen así, Estados Unidos llegará a los 100.000 casos diarios en septiembre”, sentenció Fauci, que es de los pocos que contradice a su jefe en temas de coronavirus, con argumentos.