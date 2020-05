A pesar de que Estados Unidos es el país más afectado en todo el mundo por el brote, Donald Trump aseguró este artes que contar con un número elevado de contagios demuestra la capacidad que han tenido para hacer muchas pruebas de coronavirus.

El mandatario, igualmente, enfatizó que no le sorprenden el número de infectados confirmados que se han registrado en el país norteamericano, ya que actualmente les están realizando pruebas “a 14 millones de personas”.

Barack Obama, por su parte, criticó nuevamente el pasado fin se semana, durante una ceremonia virtual de entrega de diplomas a estudiantes de la red de universidades históricamente negras (HBCU), la gestión y manejo que le ha dado Trump a la emergencia sanitaria del coronavirus en Estados Unidos.

Este martes, por último, el mandtario del país norteamericano volvió a atacar al gobierno chino y afirmó que por culpa de “su incompetencia” fue que se provocó toda esta “matanza mundial”.

De acuerdo con el último balance de la Universidad Johns Hopkins, en EE. UU. se han presentado hasta el momento 1.5 millones de casos de contagio diagnosticados y 92.128 muertes asociadas al virus.

President Trump: "So, when we have a lot of cases I don't look at that as a bad thing. I look at that, in a certain respect, as being a good thing because it means our testing is much better…I view it as a badge of honor. Really it's a badge of honor…" pic.twitter.com/fUJJ2gQ2Ry

— CSPAN (@cspan) May 19, 2020