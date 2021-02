Según informaron las autoridades, el hecho se registró en un supermercado del barrio General Rodríguez (Buenos Aires, Argentina), cuando dos atracadores ingresaron y amenazaron al cajero con un arma de fuego, informó Todo Noticias.

Los delincuentes, sin embargo, no contaban con que en el establecimiento comercial se encontraba haciendo unas compras un sargento del Ejército Nacional, quien intentó evitar el atraco.

Mientras estaba resguardándose junto a su padre, el pequeño de 7 años terminó siendo baleado después de que uno de los ladrones empezara a disparar en medio del forcejeo con el militar, agregó el informativo.

En un video, captado por una cámara de seguridad y difundido en las redes sociales, se puede apreciar cómo Araóz salió a toda prisa del supermercado alzando al pequeño, el cual estaba sangrando.

“‘Papi, me voy a morir’, me decía mi hijo. Yo lo calmaba pensando que habían sido los estampidos. Me decía que le dolía, le miré las piernas y se estaba desangrando. Yo no entendía lo que había pasado”, afirmó.