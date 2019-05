“Detectamos a una persona escalando. Este es el procedimiento habitual. Debemos impedir que continúe y en este caso se evacúa la Torre“, añadió una fuente de la empresa, que no pudo decir cuántos turistas fueron evacuados.

“La Torre Eiffel está actualmente cerrada hasta nuevo aviso”, se lee en francés e inglés en la cuenta oficial en Twitter del monumento, en la que se recomienda a los turistas posponer la visita.

La policía está en contacto con el individuo, pero por el momento se desconoce las razones por las que escaló la fachada del monumento, señaló esta misma fuente.

No es la primera vez que que una persona intenta escalar este emblemático monumento de 324 metros de altura. En octubre de 2017 fue completamente evacuada debido a la presencia de un joven que amenazaba con suicidarse

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.

