Los pasajeros del avión de Latam que debía arribar a Santiago de Chile, vivieron segundos de pánico en el aire, luego de que se presentara la emergencia en la que al menos 50 personas resultaron heridas, una de ellas se encuentra en estado grave. y 13 más fueron conducidas a centros hospitalarios

La aeronave tuvo una despresurización repentina, cuando perdió altitud a falta 1 hora para llegar a su primera parada, en el aeropuerto internacional de Auckland.

Horas después de la emergencia que sufrió el vuelo LA 800, se han ido conociendo videos y fotos tomadas por los pasajeros, quienes se encontraban asustados por lo sucedido en el interior de la aeronave.

Incidente técnico deja al menos 50 heridos en vuelo de LATAM de Sídney hacia Chile. Trece personas fueron trasladadas a un hospital en Auckland (NZ) y una de ellas se encuentra en estado grave. Desde la aerolínea no han dado detalles del fallo. pic.twitter.com/pchT403pXY

En un video posteado en redes sociales, se aprecia a un pasajero tirado en el suelo mientras otros viajeros le prestan ayuda, segundos después de presentado el impase que, según comentó la aerolínea Latam, se debió a “una falla técnica”.

50 people injured, 13 in hospital after 'technical problem' on Sydney-Auckland LATAM flight. pic.twitter.com/uRXIpf8LbU

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 11, 2024