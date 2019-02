“5 millones 800 mil colombianos viven entre nosotros, que viva Colombia, la de Bolívar. Y he tendido paciencia y le he pedido a Dios que me dé sabiduría y amor por el pueblo colombiano”, dijo Maduro durante su discurso de este sábado, cerca del Palacio de Miraflores.

El socialista, además, dijo que el pueblo colombiano sufre los “embates” de la guerra, asesinatos, miseria, pobreza y hambre.

“Es un pueblo huérfano, sin gobierno que lo proteja. O miento” y empezó a preguntarse: “¿Es que en Colombia, el pueblo se siente protegido?, ¿es que en Colombia hay planes sociales para dar educación, vivienda y salud a su gente?, ¿es que en Colombia la gente tiene seguridad social y protección?”.

Inmediatamente, Maduro se respondió a él mismo: “Colombia es un pueblo huérfano, hay 70 % de pobreza, 40 % de miseria, en Cúcuta. Y no hay ayuda humanitaria para ellos, los dejan a la buena de Dios”.

Luego de eso, anunció que rompía todas las relaciones, políticas y diplomáticas, con el Gobierno de Duque, dándoles 24 horas a los cónsules y embajadores para que salgan de territorio venezolano.

Acá, el video donde Maduro dice que ama a Colombia: