La directora del colegio se tomó el trabajo de poner un cartel a la entrada de la institución en la que claramente les decía a dichas madres que no tenían derecho de estar en esa celebración, desconociendo que ellas son mamá y papá al mismo tiempo, destaca el portal Chale Noticias.

“Si las niñas no tienen papá, mejor no las traigan”, fue la respuesta que según el medio le dio la directora del colegio Marco Antonio Schenone Oliva a una de las madres que le reclamaron sobre el particular.