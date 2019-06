Pese a que ya ha estado en líos por sospechas de haberse beneficiado de información rusa en las pasadas elecciones, el jefe de Estado dijo el miércoles que no ve problema en aceptar información de un país extranjero sobre sus oponentes en los comicios presidenciales de 2020.

“Creo que querrías escuchar… no hay nada malo en escuchar”, dijo Trump al ser consultado en ABC News sobre qué haría si un país como Rusia o China le ofreciera información.

Pese a que estas declaraciones reavivaron la polémica de la llamada ‘trama rusa’, que parecía ya superada, el mandatario no cree que esto equivalga a permitir injerencia extranjera en las elecciones: “No es una interferencia, tienen información, creo que la tomaría”, dijo.

Los contactos del equipo de Trump con rusos durante la campaña presidencial de 2016 llevaron a una investigación inicial del FBI que dio lugar a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre posible colusión y obstrucción a la justicia, así como varios esfuerzos similares que están en curso en el Congreso.

La trama rusa ha consumido la presidencia de Trump en los últimos dos años y sus nuevos comentarios parecen sugerir que todavía no ve nada malo en que un candidato acepte la ayuda de una potencia extranjera para afrontar a su rival.

El informe de Mueller sobre su investigación concluyó en que aunque no había suficiente evidencia para inculpar a Trump, el presidente se benefició de la participación rusa.

Biden, quien lidera las encuestas de cara al 2020, dijo que Trump avalaba con sus dichos la interferencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos: “Un presidente estadounidense no debería buscar ayuda e instigar a los que buscan minar la democracia”, escribió en Twitter.

President Trump is once again welcoming foreign interference in our elections. This isn’t about politics. It is a threat to our national security. An American President should not seek their aid and abet those who seek to undermine democracy.

— Joe Biden (@JoeBiden) June 13, 2019