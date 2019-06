La razón que el trabajador dio, según explicó la mamá en un video publicado en redes sociales, es que esos afectos estaban prohibidos en parejas del mismo sexo, pero sí estaba permitido si se trataba de un hombre y una mujer.

“[…] El encargado [de la piscina] dijo que estaban prohibidas las manifestaciones de afecto que porque entre hombres, ellos dos son pareja, no podía existir ninguna manifestación de afecto. Cuando una pareja heterosexual se estaba besando, le hice el reclamo. Me dijo que no, porque los que sí podían hacerlo era hombre y mujer, pero no dos hombres”, indicó Arce.