En las imágenes, capturadas por las cámaras de seguridad, se ve al invidente, al cual no identificaron, moverse muy cerca a los rieles. Luego, da paso un falso y se cae. Afortunadamente, 3 hombres de buen corazón se percataron y lo ayudaron a subir a la plataforma. De lo contrario, hubiera ocurrido una tragedia, pues el metro llegó unos segundos más tarde.

INCREDIBLE RESCUE: Commuters come to the aid of a blind man who accidentally stumbled onto tracks in Bethesda, Maryland, just moments before a Metro train pulled into the station.

The man was reportedly hospitalized with non-life threatening injuries. https://t.co/vEoZdMknT8 pic.twitter.com/vZurKySQqw

