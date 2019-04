Aunque el hecho ocurrió en julio de 2018 en Miami, EE. UU., la semana pasada salieron a la luz fotos y un video antes desconocidos que podrían dar un giro en contra de los deportistas, publica el portal Slater Scoops.

Según el relato del mismo medio, Stevenson tenía programado pelear en los próximos días en el Rank Boxing de ESPN, pero la nueva evidencia podría dejarlo sin competencia, pues la fiscalía de Florida piensa actualizar los cargos, con delitos mayores.

En el video se ve cómo los 2 boxeadores atacan brutalmente a dos mujeres y un hombre, que tratan de defenderse.

De acuerdo con el informe inicial de la policía, la agresión se dio luego de que los agresores hicieran comentarios sexuales a las mujeres y las víctimas respondieran con insultos, explica el mismo portal.

Las fotos demuestran que quien más sufrió fue el hombre, que terminó manchado de sangre en su vestimenta blanca.

La próxima audiencia de Stevenson está programada para el 27 de septiembre en el tribunal del condado de Miami-Dade, finaliza Slater Scoops.

A continuación, el video de la agresión y fotos de las víctimas.

Shocking video of parking lot brawl involving Olympian and rising boxing star Shakur Stevenson has surfaced. This regrettable action resulted in the ongoing battery case against the fighter. pic.twitter.com/OobRmrsRjo

— scorecardboxing (@scorecardboxing) April 4, 2019