Craig Gifford, piloto galardonado del equipo de vuelo de acrobacias aéreas del país norteamericano, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la Interestatal 35W, informó CBS Minnesota.

El informativo, de igual manera, señaló que la avioneta (Bellanca Viking) provocó un fuerte choque y arrolló a una camioneta en la que se encontraba una mujer, la cual fue identificado como Brittany Yurik.

Aunque el impacto fue bastante duro y aparatoso, las autoridades locales confirmaron que ninguna persona resultó herida y que los daños solo fueron materiales, agregó la cadena de noticias.

En un video, captado por una cámara de seguridad y difundido en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo la aeronave descendió rápidamente, mientras transitaban varios automóviles a gran velocidad.

EMERGENCY LANDING: Traffic cams captured the moment a small plane touched down on Interstate 35 in Minnesota. The plane crashed into a vehicle, but no one was injured. https://t.co/KtYn7ftDBm pic.twitter.com/dzZKcGMV1f

— ABC News (@ABC) December 4, 2020