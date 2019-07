El video fue grabado el pasado 18 de junio y de acuerdo con la cadena CNN si los estupefacientes hubieran llegado al mercado habrían alcanzado un valor superior a los 569 millones de dólares.

En las imágenes se evidencia el cinematográfico momento, donde un soldado salta hacía el semi-sumergible después de gritar: “Este es guardacostas de Estados Unidos… ¡Alto su barco! ¡Alto su barco!”, en un español no tan fluido.

Cuando logra mantener el equilibrio luego de su arriesgado salto empieza a golpear con fuerza la escotilla del sumergible, hasta que se ve que una persona, a la que no se le ve la cara en el video, la abre.

El medio estadounidense no detalla cuántos narcotraficantes iban dentro del submarino, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a los agentes de la guardia costera por su valentía.

Do you believe this kind of bravery? Amazing drug seizure. WATCH! https://t.co/M1KKBFic4A

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019